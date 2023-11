Svaligiate due case a Sant'Arsenio: è caccia ai ladri in fuga

Ancora ladri in azione nel Vallo di Diano. Ignoti, nella giornata di ieri, hanno fatto irruzione all’interno di due case situate nel comune di Sant’Arsenio. I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno rubato soldi e monili in oro per un bottino di qualche migliaia di euro. Su entrambi i furti sono in corso le indagini dei carabinieri e della polizia municipale.