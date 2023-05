Frugano nei cassonetti per rubare vari materiali: fermati nella notte

Come già accadeva in passata, cercano, nella frazione non differenziabile, prodotti tessili, piccoli raee ed oggetti metallici, da rivendere, successivamente, in alcuni mercati dell'area del napoletano. Ma, nella nottata appena trascorsa, Salerno Pulita, in collaborazione delle Guardie Ambientali e della Polizia Municipale di Salerno, ha fermato alcune persone, denunciandole e sequestrando loro quanto avevano preso dall'interno dei cassonetti. Il monitoraggio prosegue, dunque, lungo le strade della nostra città.