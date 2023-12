Attimi di paura nella frazione Santa Lucia di Cava de' Tirreni. Un residente ha cercato di fermare un presunto ladro, che ha reagito estraendo un coltello. Il malvivente è fuggito, ma il suo complice ha colpito il residente con una pietra alle gambe. Gli abitanti di via Starza e Trezza hanno reagito spaventati, arrivando addirittura a sparare alcuni colpi intimidatori. I carabinieri locali sono intervenuti per i rilievi del caso e per avviare le indagini finalizzate ad individuare i ladri. L'episodio ha contribuito a creare uno stato di emergenza a Santa Lucia e Sant'Anna, alimentando la richiesta di misure contro i frequenti furti nella zona.