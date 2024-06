Sant'Anna e Petrellosa di Cava assediate dai ladri: una delle vittime accusa un malore

Ladri all'assalto di Cava: nelle frazioni Sant’Anna e Petrellosa, domenica sera i malviventi hanno fatto irruzione in due abitazioni. Usando un flex, i topi d'appartamento hanno segato le persiane e si sono introdotti nelle villette, aprendo anche una cassaforte. Amara scoperta per i proprietari che hanno trovato svaligiate le loro abitazioni.

La proprietaria di una villetta presa di mira è finita in ospedale a seguito di un malore per lo spavento: è stata soccorsa dai sanitari del 118. Accertamenti in corso, per risalire all'identità dei responsabili dei colpi.