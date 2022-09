Ladri in azione a Centola: presa di mira una autofficina ed alcune abitazioni

Ladri scatenati in Cilento: è stata presa di mira una autofficina a San Severino di Centola. Ignoti, nella notte, si sono introdotti nell'esercizio, ripulendo tutte le vetture in attesa di manutenzione.

I furti

I malviventi hanno fatto visita anche ad alcune abitazioni della zona, portando via attrezzi agricoli. Indagini in corso, dunque, per risalire ai responsabili dei furti.