"Ha una ruota forata, ora la aiuto" e intanto il complice ripulisce l'auto: ladri in azione nel parcheggio di un market

Ladri in azione, presso un supermercato cittadino sito in via San Leonardo: sono stati registrati svariati furti ai danni dei clienti dell'esercizio commerciale che, terminati gli acquisti, mentre depositavano la spesa nelle loro auto, sono stati avvicinati da due persone che gli indicavano una delle ruote forate, così mentre uno fingeva di aiutare l'avventore, l'altro portava via dalla vettura borse, borselli e spesa.

Le indagini

Sul posto, anche i carabinieri che stanno vagliando le telecamere a circuito chiuso. Accertamenti in corso.