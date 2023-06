Ladri di nuovo in azione nel salernitano: è la volta di Corleto Monforte. Ignoti, nella notte, si sono introdotti in un'azienda agricola, portando via un camion, usato poi per trasportare dei bovini rubati.

Gli accertamenti

Indagano, i carabinieri, affinchè vengano identificati i responsabili del colpo.