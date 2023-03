Furti e danni alle auto in sosta sul Carmine: nuova denuncia del Comitato di quartiere San Francesco

Ladri di nuovo in azione, sul rione Carmine di Salerno. In particolare, nella notte, in via Piave, è stata danneggiata e saccheggiata una Smart parcheggiata. Qualche giorno fa, inoltre, ignoti hanno rubato le 4 ruote di una Mercedes in sosta, sempre nella zona. Nonostante l'incremento delle pattuglie nel quartiere richiesto al Questore dal Comitato San Francesco guidato da Laura Vitale, dunque, continuano a registrarsi gravi episodi nella zona.

"Mercoledì, accompagnati dal sindaco Vincenzo Napoli e dall'assessore comunale Paola De Roberto, abbiamo consegnato al Questore un report del Comitato di quartiere San Francesco per evidenziare il disagio e le preoccupazioni denunciate da commercianti e residenti- racconta la presidente Vitale- Abbiamo avuto ottimi riscontri da parte del Questore che ha accolto le nostre richieste: abbiamo notato la presenza di una pattuglia in piazza San Francesco nelle ultime sere. Ma, purtroppo, continuano i furti e i danneggiamenti da parte di ignoti: non ci resta che chiedere maggiori e costanti controlli nelle ore serali e notturne, auspicando di scoraggiare i malintenzionati", ha concluso la presidente del Comitato di quartiere San Francesco.