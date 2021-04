Sfondano le saracinesche, rubando registratori di cassa e gratta e vinci, da Salerno a Pontecagnano: caccia ai 2 malviventi

Raid da Salerno a Pontecagnano, danneggiando e saccheggiando bar e tabacchi: i carabinieri di Pontecagnano e la Polizia di Salerno hanno avviato indagini per risalire ai due uomini che, dopo aver sfondato la saracinesca del bar Miscela 65, nei pressi dell'uscita della Tangenziale di Salerno, alle prime luci di questa mattina, con il volto coperto, si sono introdotti nel bar attiguo al distributore di Pontecagnano. Uno dei due malviventi aveva un bastone e, senza parlare, insieme al complice, ha portato via dall'esercizio aperto un piccolo pc per le ricariche telefoniche, pensando contenesse soldi all'interno. In un'auto grigia, i due si sono poi recati sulla litoranea sfondando l'ingresso del Sunset Cafè ancora chiuso, per rubare due registratori di cassa e poi fuggire.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri di Pontecagnano e la Polizia di Salerno, lavorando molto attentamente sulle immagini di videosorveglianza, per ricostruire esattamente i fatti e individuare i due colpevoli.