Furti notturni in tre abitazioni a Padula: è caccia ai ladri

Ladri in azione, la scorsa notte, nel comune di Pertosa. Ignoti hanno fatto irruzione in una casa dove hanno rubato altri attrezzi agricoli e anche un’automobile.

Gli altri furti

Poi, approfittando del buio, sono entrati in altre due abitazioni vicine portando via dai rispettivi depositi sempre attrezzature per l’agricoltura e di giardinaggio. Sembra che abbiano agito nonostante i proprietari fossero presenti. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, dopo aver effettuato i primi rilievi, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.