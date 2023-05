"Hanno provato a forzare la porta mentre eravamo in casa": nuovi furti, la denuncia del Comitato Civico Dragonea

Nuove segnalazioni di furti e di tentati furti nelle frazioni di Vietri sul Mare. A denunciarlo, ancora una volta, il Comitato Civico Dragonea, facendosi portavoce dell'esasperazione dei residenti: "In via Vallone, a Dragonea, ignoti hanno provato a forzare la porta d'ingresso di un'abitazione, con all'interno i proprietari - fanno sapere dal Comitato - Ancora, i ladri hanno ripulito l'appartamento di due anziani: i cittadini delle frazioni di Vietri sul Mare chiedono maggiori controlli alle forze dell'ordine, in quanto continuano a registrarsi colpi nella zona".

Unanime, dunque, l'appello dei residenti delle frazioni vietresi affinchè si attivi un monitoraggio efficace volto a scoraggiare i ladri che hanno preso di mira il territorio.