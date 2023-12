Ladri in azione nella Piana del Sele: colpo da 40mila euro ad Eboli, scippato un anziano a Battipaglia

Ladri allo sbaraglio nella Piana del Sele. In particolare, venerdì, a Battipaglia, ad un anziano con problemi di deambulazione è stato rubato il portafogli mentre rincasava, nell'androne del palazzo in cui risiede. In quel portafogli erano custoditi i documenti e alcune foto, come denunciato anche a mezzo social: accertamenti in corso, dunque, per risalire all'identità dei responsabili.

Il colpo

Inoltre, è stato messo a segno un colpo da 40mila euro ai danni di un'insegnante in pensione, in un’abitazione di Eboli, dove i ladri hanno portato via la cassaforte contentente preziosi. Come riporta La Città, i malviventi avrebbero aperto la porta di ingresso senza forzarla, come se fossero in possesso della chiave. Si indaga.