Raffica di furti ad Eboli: ladri in azione al "Dirceu" e al Palasele

Ancora furti nelle strutture sportive di Eboli. Ignoti, lo scorso weekend, hanno preso di mira lo stadio Dirceu dove hanno rubato 30 metri di rame alle torri-faro; al Palasele, invece, hanno preso a calci cinque porte degli uffici ma non avrebbero portato via nulla. Sempre in via dell’Atletica, i ladri hanno portato via alimenti e tentato di rubare una bicicletta.

Le indagini

Al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i primi sopralluoghi, ci sono i filmati delle telecamere per provare a risalire all’identità dei ladri. Le indagini proseguono senza sosta.