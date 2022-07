Allarme furti a Baronissi, i residenti preoccupati: "Ormai entrano in casa con noi dentro"

E’ emergenza furti nella Valle dell' Irno e in particolare nel comune di Baronissi: le frazioni Aiello, Acquamela e Saragnano ormai, infatti, sono quotidianamente in balia di ladri di appartamenti, che agiscono tra le 21 e le 22. Ieri sera, intorno alle 22, sono entrati in un’abitazione incuranti della presenza di una famiglia. La situazione va avanti ormai da diversi mesiI residenti hanno ricostruito che i malviventi arrivano dai terreni confinanti con il raccordo Salerno - Avellino: li tagliano le reti di delimitazione per poi dirigersi verso le case, effettuare i furti e scappare indisturbati.

Il racconto di un residente: