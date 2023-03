Allarme furti: rubato gasolio da una palazzina ad Eboli, turisti derubati a Battipaglia

Ancora ladri in azione nella Piana del Sele. Ignoti, infatti, hanno fatto irruzione all’interno di una palazzina in località Grataglie di Eboli dove hanno rubato il gasolio del sistema centralizzato dell’impianto d riscaldamento. Non solo. I malviventi in fuga hanno rubato anche le ruote e i bulloni dalle auto dei condomini.

A Battipaglia

Intanto, due turisti austriaci, in vacanza ad Agropoli, sono stati derubati mentre passeggiavano sulla spiaggia battipagliese. Dopo aver danneggiato il finestrino della vettura dei turisti, hanno portato via una macchina fotografica reflex ed altre attrezzature per un bottino di circa 4mila euro.