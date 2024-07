Furti di gasolio nel Vallo di Diano: è caccia ai ladri

E’ ancora allarme furti nel Vallo di Diano. Ignoti, ieri notte, hanno fatto irruzione all’interno di un’azienda di Polla per asportare il gasolio da un autobus parcheggiato.

Gli altri furti

Due notti fa invece, un furto simile è stato messo a segno ai danni di un camion parcheggiato in via Annia; nella stessa strada si sarebbe verificato un tentativo di furto, sempre di carburante, da un altro tir. Su questi episodi sono in corso le indagini dei carabinieri.