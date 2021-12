Ladri a scuola e nelle case, dal Cilento ai Picentini: controlli serrati

Ladri allo sbaraglio in tutta la provincia. Un malvivente, in particolare, ha preso di mira l’istituto Mozzillo di Agropoli: il responsabile è stato messo in manette dai carabinieri, ma le famiglie della scuola chiedono maggiore attenzione e l'installazione della videosorveglianza per scongiurare nuovi episodi.

I controlli

Intanto, questa sera, un posto di blocco a Campigliano sulla statale che conduce a San Cipriano Picentino mira a rafforzare i controlli dopo i furti avvenuti le scorse notti in alcune abitazioni dei Picentini. Monitoraggio serrato.