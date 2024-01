Ladri scatenati nel salernitano: diversi colpi in poche ore, si indaga

Ladri scatenati nel salernitano. In particolare, questa sera, a San Pietro al Tanagro, i malviventi si sono recati in un'abitazione forzando la porta d'ingresso, per ripulirla del denaro e fuggire. Poco distante, un altro colpo in una casa, mentre i malcapitati proprietari erano all'interno, ignari di quanto stesse accadendo. Ancora, a Matinella di Albanella è stato registrato altri 2 furti in abitazione: in un caso, i ladri, all’arrivo del proprietario, si sono calati giù dal balcone per dileguarsi.

Infine, ad Eboli, i topi d'appartamento hanno preso di mira un'altra abitazione: indagano, dunque, le forze dell'ordine, per risalire ai responsabili dei colpi. Tensione e preoccupazione, inevitabilmente, tra i residenti delle zone interessate ai furti.