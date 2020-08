Allarme furti ad Agropoli, ladri nuovamente in azione alla Baia di Trentova

Non cala, l'allarme furti ad Agropoli, in particolare presso la Baia di Trentova. Ignoti, ieri, hanno rubato uno zaino in un'auto parcheggiata in via Fontana dei Monaci, rompendo un vetro della vettura.

I malviventi hanno portato via computer, tablet ed altro: il turista ha lanciato il suo appello di aiuto per recuperare i. materiali perduto. Accorato, l'appello dei bagnanti affinchè vengano rafforzati i controlli sul tratto del litorale preso di mira dai ladri.