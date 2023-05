Nuovi furti nel salernitano, ladri in aziende e negozi: si indaga

Non cala il numero dei furti nel salernitano. In particolare, a Buonabitacolo, sono stati portati via nella notte diversi vitelli in un’azienda agricola.

Il colpo

Intanto, nella notte tra domenica e lunedì, i malviventi sono entrati in azione ad Eboli, introducendosi in un negozio di via Ceffato e portando via contanti ed altro materiale, per un bottino complessivo di circa 1000 euro. Indagano, i carabinieri, per risalire all'identità dei malviventi.