Escalation di furti nella Piana del Sele e in Cilento, colpo grosso ad un Compro Oro

Ladri di nuovo in azione a Salerno: ad essere preso di mira, questa volta, un “Compro Oro” a Battipaglia. Di circa 10mila euro, il bottino dei malviventi che sono fuggiti dopo aver portato via i preziosi: indagano i carabinieri, per far luce sull'accaduto.

Le segnalazioni

Non cessa, intanto, l'allarme sicurezza in Cilento: ignoti hanno ripulito alcune abitazioni, nella frazione Carretiello di Roccadaspide e a Castelcivita. Accertamenti in corso, per risalire all'identità dei responsabili.