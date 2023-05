Escalation di furti a Salerno e provincia: ladri a Pastena e a Dragonea

Continua l'escalation di furti a Salerno e provincia. A lanciare un nuovo allarme, il Comitato Civico Dragonea di Vietri: "Anche i giorni di festa rovinati da gente spregevole e senza cuore. Riceviamo purtroppo nuove informazioni di furti in zona basso vallone tenutosi nella notte. Preghiamo tutti di alzare il livello di attenzione e di denunciare sempre alle autorità", scrivono dal comitato.

La segnalazione a Salerno

Intanto, alle prime luci di oggi, a Pastena, a Salerno città, un uomo in stato di alterazione, probabilmente sotto effetto di stupefacenti, ha accusato un malore, mentre stava tentando di mettere a segno un furto, nel giardino di una abitazione. Pare volesse rubare degli attrezzi per il verde, secondo quanto riporta Salernonotizie: sul posto, i sanitari per il soccorso e i carabinieri che lo hanno denunciato. Unanime, l'appello alle forze dell'ordine, affinchè rafforzino i controlli sul territorio.