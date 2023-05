Escalation di furti nel salernitano: ladri scatenati ad Agropoli

Nuovi furti nel salernitano. E' la volta di Agropoli: in contrada Moio, la scorsa notte, dei malviventi si sono introdotti all’interno di due aziende e in ben 4 abitazioni. A sorprendere i ladri in fuga, un operaio di una delle aziende prese di mira.

Gli accertamenti

Rubate auto e attrezzi da lavori: indagano, dunque, i carabinieri di Agropoli per risalire ai responsabili dei colpi.