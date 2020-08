Rubate auto e motozappe in pochi giorni: ladri alla riscossa a Sala Consilina

Ladri alla riscossa a Sala Consilina. In particolare, in località Fonti è stata rubata, nei giorni scorsi, una Renault Clio parcheggiata sotto ad un portico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I furti

Come riporta Ondanews, in un'altra abitazione, poco tempo prima, è stata portata via una motozappa e, in un'altra casa ancora, una Fiat. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei malviventi che hanno preso di mira la zona.