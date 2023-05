Dal Cilento alla Valle dell'Irno: nuovi furti nelle abitazioni, con i proprietari all'interno

Nuovi furti nel salernitano: nei giorni scorsi, ignoti sono entrati nuovamente in azione a Matinella di Albanella, mettendo a segno un colpo con i proprietari in casa che, tuttavia, non si sono accorti di nulla. Malviventi anche ad Agropoli, in un appartamento: non c'è pace per i cittadini, esasperati per l'escalation dei furti da parte di ignoti.

L'altro colpo

Intanto, nella Valle dell'Irno, a Orignano di Fisciano, i ladri si sono introdotti in un appartamento portando via delle fedi nuziali. Anche in questo caso, al momento del furto, i proprietari erano in casa. Accorato ed unanime l'appello delle comunità, affinchè vengano incrementati i controlli nelle ore serali e notturne su tutto il territorio.