Ladri in azione nel Vallo di Diano: nuovi furti in due abitazioni

Non si placa il fenomeno dei furti nel Vallo di Diano. E' la volta di Padula Scalo: in via Nazionale, ignoti si sono introdotti in un’abitazione portando via oro e denaro per un valore di 30mila euro. Non contenti, i ladri hanno preso di mira un'altra casa sita nelle vicinanze, rubando oro e pochi contanti.

Gli accertamenti

Indagano i carabinieri di Sala Consilina, dunque, per risalire all'identità dei responsabili dei colpi.