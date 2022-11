Furti in Cilento, ma poi i ladri "restano bloccati" in un vicolo: accertamenti in corso

Ladri in azione in Cilento, nella notte appena trascorsa: in particolare, ignoti hanno rubato un camion e un furgone da una ferramenta di Casal Velino per poi dirigersi a Piano Vetrale, dove alcuni complici hanno portato via un'auto e vari attrezzi agricoli. Tutto il bottino è stato, dunque, caricato sul mezzo pesante rubato, ma qualcosa è andato storto.

Il fuoriprogramma

I malviventi, infatti, come riporta Infocilento, sono finiti con camion e furgone in un vicolo cieco di Piano Vetrale, restando bloccati. Nei tentativo di effettuare delle improbabili manovre, hanno provocato diversi danni, svegliando i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto, i carabinieri: i ladri, scoperti, sono fuggiti a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce e rinunciando ovviamente alla refurtiva che, dunque, è stata ritrovata dai militari e restituita ai legittimi proprietari.