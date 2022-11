Ladri in azione a Sala Consilina: bottino da 10mila euro, un tentato furto anche ad Atena Lucana

Nuovi furti a Sala Consilina: i ladri hanno preso di mira una casa a Santa Maria della Misericordia e, in pieno giorno, hanno portato via oro e denaro. Di circa 10mila euro, dunque, il bottino. Indagano, i carabinieri per risalire all'identità dei ladri.

L'altro tentativo di furto

Un altro tentativo di furto, come riporta Ondanews, è stato registrato ad Atena Lucana, dove tuttavia i malviventi sono stati scoperti e messi in fuga. Unanime, l'appello dei cittadini alle forze dell'ordine affinchè vengano incrementati i controlli.