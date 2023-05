Furti da Salerno ad Albanella: non si placa l'escalation dei colpi

Ladri allo sbaraglio nel nostro territorio. Dopo le segnalazioni del Comitato Civico di Dragonea e di alcuni salernitani residenti a Pastena, emerge un nuovo furto messo a segno nella notte ai danni di un bar di Pastena. Magro il bottino: è stato rubato il registratore di cassa contenente solo pochi euro. Ma ingenti sono i danni per l'infrazione commessa per introdursi nell'esercizio: accertamenti in corso, per risalire agli autori del colpo.

Le segnalazioni

Intanto, ad Albanella, dove il sindaco Renato Iosca ha scritto anche al Prefetto per chiedere un rafforzamento dei controlli, è stato registrato l'ennesimo tentato furto, fallito a causa dell'incapacità dei ladri di forzare le finestre blindate dell'abitazione presa di mira. Cresce, inevitabilmente, la tensione tra gli abitanti della zona che temono nuovi colpi.