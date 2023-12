Dalla Piana del Sele alla Valle dell'Irno: ladri scatenati, è allarme furti

Ladri scatenati nel nostro territorio: dalla Valle dell'Irno alla Piana del Sele, si susseguono i furti ai danni di abitazioni e negozi. In particolare, a Mercato San Severino, i cittadini hanno segnalato vari raid nelle proprietà private, nelle frazioni di Torello e Carifi. Preso di mira, nei giorni scorsi, anche un bar tabacchi di Fisciano.

Gli altri colpi

Nella Piana del Sele, ai colpi registrati nel week-end, si aggiunge un altro furto a Serracapilli, dove, ieri sera, ignoti avrebbero tentato di svaligiare un'altra abitazione. Uditi colpi a salve nelle zone limitrofe, probabilmente esplosi dai proprietari delle abitazioni per allontanare i malviventi. Residenti preoccupati per l'escalation di episodi in questo periodo pre-festivo.