Ladri in spiaggia ad Ogliastro Marina: turisti derubati

Bagnanti derubati a Castellabate: presso un lido balneare di Ogliastro Marina, infatti, alcuni turisti che si erano allontanati momentaneamente dall'ombrellone, sono stati vittima di un furto. Ignoti hanno portato via una borsa con all’interno cellulari e chiavi dell’auto.

La denuncia

Il malvivente, in ogni caso, non conoscendo l'auto delle vittime, non ha potuto rubare loro anche l'auto, nonostante fosse entrato in possesso delle chiavi. Accertamenti in corso.