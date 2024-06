Non cessa l'allarme furti nel Vallo di Diano: presi di mira bar e abitazioni

Furto nella notte in un bar di Montesano sulla Marcellana: i ladri si sono introdotti nell'attività, portando via un cambiamonete. Intanto, stamattina, a Teggiano, i malviventi hanno preso di mira un’abitazione in via Querce, introducendosi dalla finestra e rubando banconote e oro. Indagano,dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili dei furti.