Furti nel salernitano, arrestato 38enne: era latitante dal 2011

Un 38enne di origini serbe, latitante dal 2011, è stato arrestato dai Carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, che hanno operato congiuntamente con quelli della Compagnia dei Carabinieri di Montella. L'uomo risultava gravato da una serie di condanne per furti in appartamento e rapine commessi nelle province di Salerno, Avellino, Caserta, Chieti, Pesaro Urbino e Sassari.

Latitante dal 2011

L'uomo, nel corso della lunga latitanza, avrebbe utilizzato generalità diverse (ben 16 alias) utili a confondere l’efficacia delle ricerche, soprattutto in occasioni di controlli casuali da parte delle forze dell’ordine. Solo il meticoloso accertamento dei carabinieri, che erano sulle tracce di coloro che avevano commesso furti in varie zone, ha permesso di bloccare ed arrestare il 38enne, il quale è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà scontare una condanna determinata per cumulo di pene di 9 anni, 8 mesi e 27 giorni.