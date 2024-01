Carabinieri di Capaccio Scalo in azione, il 1° gennaio, a Capaccio Paestum: sono stati arrestati in flagranza, infatti, G.I. e L.D.R. in quanto sorpresi a caricare in auto alcuni lettini rubati da una struttura balneare.

L'arresto

I due ladri, tuttavia, non sono passati inosservati e sono stati ammanettati dai militari in flagranza di reato.