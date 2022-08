Ennesimo furto ai danni dei bagnanti ad Agropoli. In particolare, lungo la litoranea, due malcapitati visitatori, reduci da una giornata al mare, ieri non hanno più trovato le proprie valigie in auto.

Il fatto

Ignoti, infatti, avevano forzato la vettura, impossessandosi dei bagagli dei bagnanti. Accertamenti in corso.