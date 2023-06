Nuovi furti a Salerno: presi di mira 2 locali, a Battipaglia si avvia una petizione per incrementare i controlli

Non si placa l'escalation di furti nel nostro territorio. In particolare, a Salerno, nei giorni scorsi, sono stati presi di mira due locali, uno a Pastena e il secondo sul Corso Vittorio Emanuele. Magro il bottino in entrambi i casi, pari a poche centinaia di euro, ma notevoli i danni per gli esercizi. Precisamente, è stato vandalizzato un gazebo e forzata finestra.

L'iniziativa a Battipaglia

Intanto, sempre più critica la situazione a Battipaglia: a fronte delle innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini, i consiglieri Luigi D’Acampora e Maurizio Mirra hanno lanciato una petizione per chiedere al Prefetto di Salerno maggiori controlli con il potenziamento delle stazioni delle forze dell’ordine sia di Battipaglia che del comprensorio e l'eventuale impiego dell’Esercito. Nasce sui social, dunque, "Battipaglia Sicura", comunità di confronto pubblico di supporto a tutta la cittadinanza impegnata nella raccolta firme avviata in tante attività commerciali della città. Info: battipagliasicura@gmail.com