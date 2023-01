Piana del Sele sotto assedio: furti in una ludoteca e in un negozio di oggettistica ad Eboli, danni alle auto in sosta

Continua l'escalation di furti nella Piana del Sele. Per iniziare, nella notte, è stato preso di mira un negozio di oggettistica in via Gonzaga, ad Eboli: ignoti hanno danneggiato la vetrata, per poi mettere a soqquadro l’attività. Nella stessa zona, sono stati forzati gli sportelli di diverse auto parcheggiate.

Il colpo

Intanto, sempre ad Eboli, i ladri hanno fatto visita anche ad una ludoteca: "È la seconda volta nel giro di un mese che dei farabutti entrano nella struttura di notte. - scrive su Facebook la titolare di "Simba" - La prima domanda che mi viene da fare è: cosa pensate di rubare in una ludoteca? Con i video mi sono recata alle forze dell’ordine, ma ovviamente non è cambiato nulla. Denunci, ma alla fine tutto rimane com’è e questi farabutti continuano a gironzolare e a fare i propri comodi", ha scritto con amarezza la titolare che, così come gli altri ebolitani, auspica un monitoraggio più efficace da parte delle forze dell'ordine, specie nelle ore notturne.

Il caso a Battipaglia

Inoltre, alcuni malviventi hanno derubato delle clienti presso il mercato di Battipaglia: le malcapitate non hanno più trovato il cellulare e il portafogli che, evidentemente, ignoti hanno prelevato dalle loro borse. Cresce la tensione per l'aumento dei furti nella Piana del Sele.