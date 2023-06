Allarme furti nei negozi a Nocera Inferiore: arrestato il ladro seriale

E’ stato arrestato l’autore di una serie di furti nei negozi presenti nel comune di Nocera Inferiore. In carcere è finito un 38enne del posto, C.P, censurato, già sottoposto agli arresti domiciliari e in precedenza alla misura dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle 7.

Le indagini

Il pubblico ministero titolare delle indagini, coordinato dal Procuratore della Repubblica Antonio Centore, nel corso delle indagini condotte dal Commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore e dal Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, ha contestato al 38enne i reati di furto aggravato e continuato, con l'aggravante di aver commesso i fatti con violenza sulle cose e l'aggravante di aver causato un danno patrimoniale, in alcuni casi, di rilevante gravità. La misura eseguita è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha considerato il “sussistente pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, desumibile dalle modalità della condotta e dalla personalità dell'indagato”. Difatti, le condotte perpetrate hanno dimostrato una “pervicacia criminale fuori dal comune ed un'indole trasgressiva che ha destato notevole allarme sociale, soprattutto tra i titolari degli esercizi commerciali del territorio di Nocera Inferiore”.

Le accuse

L’indagato è accusato di aver messo a segno molti furti aggravati, in modo seriale e con le medesime modalità, peraltro in violazione delle prescrizioni annesse alla misura cautelare dell'obbligo di dimora applicatogli in esito ad altro procedimento, per fatti di segno analogo. L'indagato, catturato nella mattinata di oggi, dopo gli adempimenti di rito, è stato rinchiuso presso la Casa Circondariale di Fuorni-Salerno, dov’è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.