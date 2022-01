Furti notturni nei negozi di Eboli: denunciati due giovani ladri

Un 29enne e un 32enne di Eboli sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso ai danni di tre esercizi commerciali della città.

I colpi messi a segno

In particolare, i due sono ritenuti gli autori dei furti messi in atto nei giorni scorsi ai danni di una pizzeria, un bar e un negozio di detersivi, nel corso dei quali era stato portato via denaro contante dai registratori di cassa dopo aver forzato le saracinesche d'ingresso delle attività commerciali. I due sono stati identificati anche grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti all'interno dei negozi. I militari dell’Arma proseguono le indagini per far luce su eventuali altri furti dei quali i due si sarebbero resi autori.