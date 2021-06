Furto, rapina e ricettazione in concorso: due arresti a Salerno

Squadra Mobile di Salerno in azione, ieri: a seguito di approfondite indagini condotte per contrastare furti e rapine presso gli esercizi commerciali cittadini, i poliziotti hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica.

Gli arresti

A finire nei guai, due persone, una delle quali straniera, N. A. di 28 anni e H. O. di 27 anni, per furto, rapina e ricettazione in concorso. Le attività investigative della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire, attraverso la visione e la successiva analisi di numerosi filmati, registrati dai sistemi di videosorveglianza posti all’interno dei negozi e presso altre strutture pubbliche e private nelle immediate vicinanze dei luoghi dove erano stati messi a segno i reati, la dinamica posta in essere dagli autori dei reati e di giungere alla loro completa identificazione. È emerso anche che gli arrestati si erano introdotti all’interno degli esercizi commerciali per rubare, incuranti finanche degli interventi delle Forze dell’Ordine. In alcuni casi, anche più volte nel corso della stessa giornata, si sono resi responsabili dei colpi. Gli elementi acquisiti a sostegno dell’ipotesi investigativa hanno consentito di arrestarli.