Svaligiati un negozio sportivo e un'associazione di Eboli: è caccia ai ladri

Due furti in poche ore ad Eboli. Nelle ultime ore, ignoti hanno svaligiato un negozio di abbigliamento sportivo in via Nobile e la sede dell’associazione “Un angelo che ci tiene per mano”.

Il bottino

Secondo quanto accertato dai carabinieri, durante il primo colpo i malviventi hanno portato via numerosi capi di abbigliamento per un ammontare complessivo di circa 20 mila euro; al termine del secondo, invece, si sono impossessati di un pc e di altri oggetti. Al vaglio dei militari dell’Arma le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello store. Ad agire potrebbe essere stata la stessa banda.