Due furti nei negozi sul Corso di Salerno: è caccia ai ladri

Doppio furto, nella notte tra venerdì e sabato, su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Nel mirino dei ladri sono finiti un negozio di scarpe ed un altro che vende videogiochi. In quest’ultima attività, in particolare, è stato portato via il registratore di cassa con all’interno poche banconote, mentre nel primo negozio è stata rubata la cassa contenente circa 500 euro.

Le indagini

Ingenti i danni alle saracinesche e alle vetrine di entrambe le attività commerciali. Su quanto accaduto la Polizia di Stato. Nei giorni scorsi si erano registrati altri due tentati furti sempre sul Corso principale del capoluogo.