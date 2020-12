Furto in un ristorante a Pellezzano e violazione dei domiciliari: due arresti

Raffica di controlli nel Giorno della Vigilia di Natale anche nella Valle dell’Irno. A Pellezzano, i carabinieri hanno arrestato un uomo che aveva rubato una parabola ed altro materiale all’interno di un ristorante del posto: fortunatamente, grazie ai rilievi effettuati sul posto, è stato prontamente individuato e ammanettato. Un’altra persona è stata arrestata a Castel San Giorgio per aver violato gli arresti domiciliari.

L'arresto

Un altro furto - riporta Zerottonove - è stato messo a segno in un’abitazione di Fisciano, dove i militari dell’Arma si sono messi all’inseguimento dei malviventi i quali, temendo di essere acciuffati, hanno abbandonato la vettura e la refurtiva per fuggire a piedi nelle campagne circostanti; sono in corso ulteriori accertamenti per rinvenire elementi utili alla loro identificazione.