Raffica di furti a Pertosa, topi d'appartamento mettono a segno 5 colpi

Ladri in azione, la scorsa notte, a Pertosa. Come riporta Ondanews, i malviventi hanno visitato ben 5 abitazioni, di cui 3 situate nel centro del comune e altre due nella zona periferica, ai confini con Caggiano.

Gli accertamenti

I ladri hanno portato via diverse attrezzature da lavoro e per l’agricoltura, olio di oliva ed un’auto. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili.