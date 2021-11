Malviventi in azione a Perdifumo: prima il tentato furto di carburante, poi il pestaggio nella notte

Raffica di furti a Perdifumo. Lo scorso 16 novembre, ignoti, a bordo di un furgone, hanno tentato un furto di carburante nei serbatoi della scuola elementare di frazione Mercato Cilento. Ma il colpo non è andato a buon fine.

Il fatto

E ieri mattina, come riporta Infocilento, nella stessa frazione, un uomo è stato trovato ferito, dopo essere stato pestato nel corso della notte da malviventi, probabilmente a seguito di un tentato colpo. Il malcapitato è stato soccorso e condotto in ospedale per le cure del caso. Si indaga.