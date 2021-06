Raffica di furti nel week-end a Torrione, il titolare di "Gibù by Castelrovere": "Incrementate i controlli"

I ladri hanno preso di mira, tra sabato e domenica notte, anche il bar Linda sulla strada nazionale, dove tuttavia non sono riusciti a mettere a segno il colpo, nonchè il bar Caffeina in via Robertelli e un negozio di detersivi sito tra via Sciaraffia e via Robertelli

Raffica di furti e tentati furti, nel week-end, a Torrione. In particolare, ignoti, nella scorsa notte, hanno forzato la saracinesca laterale della pizzeria Gibù by CastelRovere, portando via la cassa dove all'interno erano conservati 1000 euro. "Abbiamo avuto un amaro risveglio e, anche a nome degli altri titolari di esercizi commerciali, faccio un appello alle forze dell'ordine per far incrementare i controlli notturni, a tutela delle nostre attività e del nostro lavoro, in un momento già così delicato come quello dell'emergenza da cui piano piano stiamo cercando di uscire", ha detto il titolare della pizzeria, Pietro Giorgio.

Gli altri colpi

I ladri hanno preso di mira, tra sabato e domenica notte, anche il bar Linda sulla strada nazionale, dove tuttavia non sono riusciti a mettere a segno il colpo, nonchè il bar Caffeina in via Robertelli e un negozio di detersivi sito tra via Sciaraffia e via Robertelli. Accorata la richiesta unanime degli esercenti, affinchè il monitoraggio notturno venga immediatamente rafforzato: oltre ai sacrifici e alle restrizioni del periodo di pandemia, non mancano per i commercianti anche i danni e i furti dei malviventi. Tanta amarezza.