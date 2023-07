Escalation di furti tra Policastro, Capaccio e Sala Consilina: residenti esasperati

Troppi furti nel Golfo di Policastro ed in particolare la zona di Policastro Bussentino, Santa Marina e dei Parchi vacanze come il Policastrum. Ad intervenire sulla vicenda, il presidente della FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, a cui i malviventi hanno portato via una Maserati parcheggiata nella sua residenza estiva. “La vicenda che ha interessato me e la mia famiglia può accadere a tutti, siamo tutti uguali e spesso nelle abitazioni ci sono anche bambini. Dal negativo dobbiamo trarre il lato positivo e, per questo ho accolto l’appello che mi hanno rivolto diversi cittadini nel poter portare a Policastro e parte del Golfo l’attenzione attraverso figure istituzionali che si confronteranno con i cittadini e le Forze dell’Ordine del luogo - ha osservato - Se con il mio ruolo posso fare qualcosa per il Cilento, la mia disponibilità è totale. La popolazione ha manifestato di sentirsi abbandonata e indifesa e teme per la propria incolumità. Il mio impegno già iniziato la scorsa settimana proseguirà nell’incontrare figure di alto livello istituzionale nazionale e della Provincia di Salerno per portare, in particolare a Santa Marina e Policastro Bussentino un’attenzione maggiore sui temi che l’opinione pubblica richiede da tempo. La situazione di questa splendida Terra dove sono nato, deve essere osservata a carattere nazionale, stiamo parlando di un territorio tra più conosciuti al Mondo: il Cilento”, ha concluso.

Le altre segnalazioni

Intanto, si susseguono nuovi episodi anche a Capaccio Paestum, dove residenti e proprietari di seconde case lamentano continui furti messi a segno durante le loro assenze. E, come se non bastasse, nei giorni scorsi, a Sala Consilina, esattamente in Via Mezzacapo, è stata ripulita dai ladri una abitazione mentre i proprietari erano in ferie. Indagano i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili, mentre sale la tensione tra i residenti della provincia di Salerno, allarmati per l'escalation di colpi registrata nell'ultimo periodo.