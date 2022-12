Escalation di furti a Pontecagnano: residenti allarmati, si indaga

Escalation di furti a Pontecagnano Faiano. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di una delle abitazioni saccheggiate, nei giorni scorsi. Arrampicandosi sui balconi, i malviventi si sono introdotti un una casa, per mettere a segno il colpo.

Da settimane, i residenti di via Budetti e della zona litoranea si sentono assediati dal gruppo di ladri che ha messo a segno numerosi furti in pochi giorni, di sera. Indagano, le forze dell'ordine, per identificare i responsabili.