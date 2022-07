Furti di rame a Buonabitacolo: danni ai raccolti degli agricoltori

Nuovi furti di rame da parte di ignoti, a Buonabitacolo, presso l’acquedotto in località Rio Freddo. Sono stati portati via i cavi dell’elettricità che portano l’acqua ai terreni agricoli nelle campagne. Notevoli i disagi per la mancanza di acqua.

Gli accertamenti

Urge un'immediata sostituzione dei cavi per salvare il raccolto. Indagano, intanto, i carabinieri per risalire agli autori dei furti.