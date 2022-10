Allarme furti e rapine a Salerno: i carabinieri incontrano i commercianti

Allarme furti a Salerno, i carabinieri incontrano i commercianti. Il 31 ottobre, alle 10, il Colonnello Filippo Melchiorre e il Maggiore Antonio Corvino, terranno un incontro presso il Comando Provinciale di Salerno a favore dei rappresentanti di categoria di imprenditori, commercianti, artigiani e ristoratori presenti sul territorio della città di Salerno.

La sicurezza

L’iniziativa, adottata a seguito della rilevata incidenza di tale fenomenologia di reato e dell’arresto, tra luglio e settembre scorsi, dei 3 autori di 40 episodi tra furti e rapine commessi in città, mira ad accrescere l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto di questi fenomeni di illegalità, in un quadro di sicurezza partecipata, a favore di obiettivi a rischio, anche in previsione del prossimo periodo di festività natalizie.